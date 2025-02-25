Трое мужчин арестованы после стрельбы в подъезде дома на северо-западе Москвы

По имеющимся данным, один из фигурантов поссорился со своей сожительницей и вместе с друзьями приехал к ее дому. Злоумышленники стали бить ногами и руками по входной двери квартиры, где проживала женщина, после чего один из них достал предмет, схожий с пистолетом. Он произвел несколько выстрелов на лестничной площадке, а также на улице около дома, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия.