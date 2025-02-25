Трое мужчин арестованы после стрельбы в подъезде дома на северо-западе Москвы

«В полицию поступила информация о стрельбе на ул. Фомичевой. На месте происшествия прибывшими полицейскими были обнаружены и изъяты гильзы от патронов светозвукового действия. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали троих мужчин в возрасте от 21 до 27 лет. При обыске в квартире одного из них обнаружен и изъят предмет, схожий с пистолетом. Он направлен на экспертизу», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, один из фигурантов поссорился со своей сожительницей и вместе с друзьями приехал к ее дому. Злоумышленники стали бить ногами и руками по входной двери квартиры, где проживала женщина, после чего один из них достал предмет, схожий с пистолетом. Он произвел несколько выстрелов на лестничной площадке, а также на улице около дома, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия.
«Следователем отдела МВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”). Фигуранты заключены под стражу», — добавили в ведомстве.