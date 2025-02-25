Экс-чиновницу из Самарской области отправили в колонию на шесть лет за взятки

В Самарской области вынесли приговор по делу о взяточничестве в сфере оформления инвалидности. Обвиняемой была экс-руководитель экспертного состава главного БСМЭ региона. Помимо взяток, женщину обвиняли в посредничестве при получении взяток и незаконном хранении оружия, уточнили в СК Самарской области.
— С 2019 по 2022 годы она неоднократно получала взятки за установление инвалидности гражданам, не имеющим заболеваний, — прокомментировала пресс-служба регионального СК.
Размер взяток составлял от 100 до 350 тысяч рублей, а лже-инвалиды потом получали липовые справки. Суд приговорил экс-чиновницу к шести годам колонии общего режима, а также запретил занимать руководящие должности в государственных медицинских организациях на четыре года. Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Самарской области.