Экс-чиновницу из Самарской области отправили в колонию на шесть лет за взятки

Размер взяток составлял от 100 до 350 тысяч рублей, а лже-инвалиды потом получали липовые справки. Суд приговорил экс-чиновницу к шести годам колонии общего режима, а также запретил занимать руководящие должности в государственных медицинских организациях на четыре года. Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Самарской области.