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Самолет, летевший на Камчатку из Владивостока, чуть не столкнулся с вертолетом

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку после опасного авиаинцидента над Камчаткой. Самолет, летевший из Владивостока, едва не столкнулся с вертолетом.

Источник: Reuters

По предварительной информации, воздушное судно «Airbus A-320», выполнявшее рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский, оказалось на максимально близком расстоянии от вертолета Ми-8, который следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Камчатские и Магаданские транспортные прокуроры организовали проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины авиаинцидента.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Прокуратура