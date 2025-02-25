Самолет, летевший на Камчатку из Владивостока, чуть не столкнулся с вертолетом

По предварительной информации, воздушное судно «Airbus A-320», выполнявшее рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский, оказалось на максимально близком расстоянии от вертолета Ми-8, который следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Камчатские и Магаданские транспортные прокуроры организовали проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины авиаинцидента.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.