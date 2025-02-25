Мэрия Перми прокомментировала избиение поставленного на колени школьника

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 21 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором толпа детей наблюдала за избиением одного из сверстников. После нанесения побоев мальчика поставили на колени и заставили извиняться перед одной из девочек, которая также была в толпе. Уточнялось, что к избиению имеет отношение пермский лицей № 3 в Индустриальном районе города.