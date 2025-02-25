Мэрия Перми прокомментировала избиение поставленного на колени школьника

Администрация Перми прокомментировала perm.aif.ru инцидент с избиением школьника, которого заставили извиняться на коленях на камеру.
Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 21 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором толпа детей наблюдала за избиением одного из сверстников. После нанесения побоев мальчика поставили на колени и заставили извиняться перед одной из девочек, которая также была в толпе. Уточнялось, что к избиению имеет отношение пермский лицей № 3 в Индустриальном районе города.
В краевой полиции perm.aif.ru сообщили, что обращений с заявлением о драке не поступало, но после публикации ролика правоохранители начали проверку инцидента для выяснения всех обстоятельств и личностей детей. Позже инцидент прокомментировали в департаменте транспорта Перми.
«Участники и свидетели инцидента выяснены. Родители приглашены в лицей для профилактической беседы. Параллельно ведется работа с правоохранительными органами», — рассказали perm.aif.ru в администрации города.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после избиения и публикации ролика в Сети СУ СКР по Пермскому краю провело проверку и возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Побои».