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Мэрия Перми прокомментировала избиение поставленного на колени школьника

Установлены не только участники конфликта, но и его свидетели.

Источник: Freepik

Администрация Перми прокомментировала perm.aif.ru инцидент с избиением школьника, которого заставили извиняться на коленях на камеру.

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно 21 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором толпа детей наблюдала за избиением одного из сверстников. После нанесения побоев мальчика поставили на колени и заставили извиняться перед одной из девочек, которая также была в толпе. Уточнялось, что к избиению имеет отношение пермский лицей № 3 в Индустриальном районе города.

В краевой полиции perm.aif.ru сообщили, что обращений с заявлением о драке не поступало, но после публикации ролика правоохранители начали проверку инцидента для выяснения всех обстоятельств и личностей детей. Позже инцидент прокомментировали в департаменте транспорта Перми.

«Участники и свидетели инцидента выяснены. Родители приглашены в лицей для профилактической беседы. Параллельно ведется работа с правоохранительными органами», — рассказали perm.aif.ru в администрации города.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после избиения и публикации ролика в Сети СУ СКР по Пермскому краю провело проверку и возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Побои».