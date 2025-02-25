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В Петербурге задержали москвичку за вандализм на фотовыставке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 23-летнюю москвичку, которая, предположительно, с помощью аэрозоля нанесла дискредитирующие надписи на стенды уличной фотовыставки «Вместе к Победе» в центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать четвертого февраля в 04.39 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома 1 по улице Большая Морская нарядом ДПС задержана 23-летняя уроженка и жительница Москвы, которая на стендах фотовыставки “Вместе к Победе” оставила дискредитирующие надписи черной краской из аэрозольного баллончика», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме (часть 1 статьи 214 УК РФ).

По данным интернет-газеты «Фонтанка», задержанная является выпускницей московского колледжа полиции. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.