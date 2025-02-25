В Петербурге задержали москвичку за вандализм на фотовыставке

«Двадцать четвертого февраля в 04.39 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома 1 по улице Большая Морская нарядом ДПС задержана 23-летняя уроженка и жительница Москвы, которая на стендах фотовыставки “Вместе к Победе” оставила дискредитирующие надписи черной краской из аэрозольного баллончика», — говорится в сообщении.