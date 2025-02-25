В Анапе осуждены организаторы незаконной миграции, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Анапский городской суд огласил приговор в отношении двух фигурантов (мужчины и женщины). Подсудимые за вознаграждение заключали фиктивные трудовые договоры и предоставляли их в миграционную службу. Таким образом организовывали незаконное пребывание иностранцев на территории нашей страны.
Их деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
На суде оба признали вину. Мужчине суд назначил 2,5 года колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на полгода в колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей.
Мера пресечения в виде подписке о невыезде фигурантке изменена, она взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.