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В Анапе осуждены организаторы незаконной миграции

Анапский городской суд огласил приговор в отношении двух фигурантов.

В Анапе осуждены организаторы незаконной миграции, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Анапский городской суд огласил приговор в отношении двух фигурантов (мужчины и женщины). Подсудимые за вознаграждение заключали фиктивные трудовые договоры и предоставляли их в миграционную службу. Таким образом организовывали незаконное пребывание иностранцев на территории нашей страны.

Их деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

На суде оба признали вину. Мужчине суд назначил 2,5 года колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на полгода в колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей.

Мера пресечения в виде подписке о невыезде фигурантке изменена, она взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.