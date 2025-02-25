Более 6 тонн контрафактной икры изъяли из подпольного цеха в Люберцах

«В дальнейшем полицейские установили предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Ими оказались двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья и один местный житель. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — в виде запрета определенных действий. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников», — добавила Волк.