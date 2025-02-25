Более 6 тонн контрафактной икры изъяли из подпольного цеха в Люберцах

«Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками межмуниципального управления МВД России “Люберецкое” пресекли незаконный оборот икры без предусмотренной законодательством маркировки», — рассказала Волк.
Она пояснила, что подпольный цех располагался в ангаре на территории промышленной зоны в Люберцах. По предварительным данным, злоумышленники расфасовывали имитированную икру в банки, а затем сбывали ее под видом настоящей крупными партиями в Московской области и близлежащих регионах.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на производстве и в складских помещениях изъяли автоматизированную линию, рулоны с этикетками, пустые емкости. Также обнаружена красная и черная икра, расфасованная в жестяные и стеклянные банки, на которые не нанесена информация, предусмотренная законодательством России. Общий вес изъятой продукции составил более 6 тонн. Ее образцы направлены на экспертизу», — отметила Волк.
Следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»), которые соединены в одно производство.
«В дальнейшем полицейские установили предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Ими оказались двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья и один местный житель. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — в виде запрета определенных действий. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников», — добавила Волк.