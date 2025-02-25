Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Просил протокол не оформлять: Житель Молдовы избил начальника полицейского участка

Агрессора задержали, возбуждено уголовное дело.

64-летний житель Бачоя избил начальника полицейского участка. Инцидент произошел 24 февраля, около 12:15 в столичном пригороде Бачой.

Речь идет о 64-летнем мужчине, который напал на начальника полицейского участка № 7 столичного сектора Ботаника, когда тот оформлял протокол за совершённое ранее правонарушение.

После инцидента на агрессора надели наручники и доставили в отделение полиции Ботаники, где его задержали на 72 часа, а в отношении него возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника полиции.