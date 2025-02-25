В исправительную колонию под Самарой пытались пронести смартфон и фитнес-браслет

В исправительную колонию № 3, которая находится в Новокуйбышевске, пытались передать запрещенные предметы. Их нашли в передаче, которая состояла из консервных банок, уточнили в УФСИН Самарской области.
— Все предметы тщательно пытались скрыть, но благодаря внимательности сотрудников они были выявлены и изъяты, — прокомментировала пресс-служба управления.
В колонию пытались пронести смартфон, несколько блоков для зарядки и кабелей, флешку и фитнес-браслет. По этому факту уже начали проверку. За подобное правонарушение может грозить административная ответственность, а за повторный проступок — и уголовная.