«Положенец» из соликамской колонии не смог оспорить приговор в кассации

В июне прошлого года он был осужден по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Как установил Пермский краевой суд, отбывая наказание в исправительной колонии № 9, Мусин принял от воров в законе статус положенца. После назначения заключенный объявил другим осужденным, что остальные осужденные должны подчиняться ему. Также он назначил смотрящих за отрядами, которые разрешали конфликты между другими заключенными, контролировали азартные игры и помогали собирать деньги в общак.