Весенний паводок в Башкирии грозит быть жутким

«Зима в этом году схожа с той, что была в 2017 году. Тогда реки открылись на 2 недели раньше обычного. Впрочем, март еще может внести свои коррективы в итоговый прогноз на половодье. Будем действовать по ситуации», — заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.