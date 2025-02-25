Весенний паводок в Башкирии грозит быть жутким

Руководители экстренных служб заявляют, что в этом году жителям Башкирии нужно готовиться к худшему сценарию паводка. Теплая зима и обильные осадки, а также непредсказуемый март могут доставить немало проблем тем, кто живет в поймах и на берегах рек. Чего ждать от весеннего половодья, узнал UFA.AIF.RU.
Взрывы и беспилотники
В конце прошлой недели в Уфе состоялось заседание республиканской противопаводковой комиссии. Спасатели совместно с администрациями районов уже провели мониторинг мест возможных ледовых заторов. На контроль поставлены 63 затороопасных участка на территории 25 муниципальных образований.
Для их мониторинга будут использовать судна на воздушной подушке, снегоболотоход «Бурлак», аэролодку, беспилотную авиацию и вертолет Ка-32. Совместными усилиями службы надеются своевременно выявлять проблемные участки и принимать меры.
Традиционно перед началом паводка будет развернут оперативный штаб для координации всех процессов.
Идет подготовка техники и личного состава. 14 марта планируем провести республиканский смотр сил и средств, а 25 марта поступит уточненный прогноз от метеорологов по срокам прохождения половодья и уровням рек. Реализация мероприятий, направленных на недопущение возможных негативных последствий весеннего половодья, продолжается.
Также прошло совещание и в правительстве, после которого решили чернить и взрывать лед на 61 участке рек. Договоры на взрывные работы в районах уже начали подписывать.
«Зима в этом году схожа с той, что была в 2017 году. Тогда реки открылись на 2 недели раньше обычного. Впрочем, март еще может внести свои коррективы в итоговый прогноз на половодье. Будем действовать по ситуации», — заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
Прогноз на март
По данным Gismeteo, март в Башкирии будет теплым: днем температура воздуха ожидается на уровне 0, +1°, ночью −5,-2°. При этом будет много пасмурных дней.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», который дает прогноз по средним значениям 10 лет, первая половина марта будет пасмурной и дождливой, с температурой в районе около −10° ночью и −2° днем. Зато вторая половина месяца должна быть ясной и солнечной, с дневной температурой до +3°.
По данным климатологов, весна в республике будет ранней и самой жаркой за последние годы. Также вероятны обильные дожди и даже снегопады в начале марта. По данным центра «Фобос», в марте будет на несколько градусов теплее нормы. Аномально тёплая зима плавно перейдёт в тёплую весну с рекордно ранним половодьем.
По данным Башгидромета, водность рек бассейна реки Белой в январе была на 10−30% выше среднемноголетних значений. На реках республики наблюдается полный ледостав, а также с полыньей. Толщина льда на реках составляет 15−42 см, что на 11−27 см меньше нормы. Это говорит о том, любое продолжительное потепление может запустить масштабное таяние.
Готовят спасение
Экстренные службы заверяют: в этом году подготовка идет основательная, будет учтен и прошлогодний опыт, когда в отдельных районах гидрологические показатели превысили среднемноголетние значения. Весной 2024 года из-за контрастной погоды реки вскрылись раньше срока и за сутки поднимались на 30−100 см. Но тогда спасателям удалось ликвидировать последствия половодья без больших потерь, в отличие от наших соседей в Оренбургской области, где прорвало плотину.
А Западно-Уральское управление Ростехнадзора обязало семь крупных ГЭС в Приволжье сработать заранее и исключить аварии на гидротехнических сооружениях в период паводка. В их число вошли Павловская и Нугушская ГЭС, а также Кармановская ГРЭС в Башкирии. Гидроэлектростанции должны предоставить в ведомство отчет о принятых мерах по исключению аварий, недопущению риска возникновения ЧС, уменьшению ущерба и защите жизни населения и хозобъектов в зоне возможного подтопления.
С 11 февраля идет работа на Юмагузинском водохранилище. На водоеме активно работает техника: уровень воды понижают, чтобы освободить место для паводковых стоков. Также ведется расчистка дорог, гребня плотины и водопропускных сооружений.
В Уфе специалисты Управления гражданской защиты начали обход домов в районах, которые подвергаются затоплению. Профилактические рейды проходят в Кировском районе, в том числе в микрорайоне Кооперативная поляна.
Определяем количество проживающих граждан, так как необходимо чётко знать — сколько детей, беременных женщин и маломобильных граждан находятся в потенциально опасной зоне. Именно этим людям во время паводка может потребоваться помощь, специальное оборудование или плавсредства для эвакуации.
Такая же работа проводится и в Ленинском районе Уфы, параллельно с рейдами там готовят к открытию 13 ПВР и 2 противопаводковых штаба.
В садах Калининского района, которые расположены близ реки Юрмаш и затапливались в прошлые годы, тоже готовятся к половодью-2025. Прошлой весной вышедшая из берегов река подтопила участки в семи садовых товариществах, где на постоянной основе проживали 44 человека.
Комментарий.
Заместитель начальника Управления гражданской защиты Уфы Артур Бубнихин:
«Жителям подтопляемых зон нужно заблаговременно готовиться к весне. Уже сейчас можно с подвалов и нижних этажей поднимать наверх ценные вещи. Сформировать “тревожный чемоданчик” на случай эвакуации на каждого члена семьи: собрать туда документы, лекарства, сменные вещи, сухпаек. Домашних животных следует увезти к родственникам, а дворовых собак ни в коем случае не оставлять на цепи. Крупный рогатый скот и домашнюю живность лучше увести на территории, которые находятся выше зон подтопления».