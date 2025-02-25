Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков

Как сообщает Российский профсоюз моряков, судно Caroline Bezengi ходит под флагом Палау. На борту судна, принадлежащего Lagosmarine Ltd, находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию «Лапа». По данным профсоюза, россияне не получают зарплату уже 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги — 1,5 месяца. К концу января общая сумма задолженности перед экипажем достигла почти 179 тысяч евро. Кроме того, на борту судна заканчиваются запасы продуктов — их хватит всего на пару дней, отмечает профсоюз. Моряки написали обращение в морскую администрацию порта с просьбой провести проверку.