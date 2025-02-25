Прокуратура проверит два иностранных танкера после жалоб российских моряков

«Находкинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав российских моряков в составе экипажей двух иностранных судов, следующих в порт Восточный Приморского края. По предварительной информации, членам экипажей танкеров Sagar Violet и CarolineBezengi на протяжении длительного времени не выплачивается заработная плата. Кроме того, на одном из судов отмечается дефицит продуктов питания», — сказал собеседник агентства.
По его словам, по прибытии танкеров в порт находкинский транспортный прокурор Станислав Дремов совместно с капитаном морского порта проведут встречу с членами экипажей для установления обстоятельств и принятия при необходимости мер реагирования.
Как сообщает Российский профсоюз моряков, судно Caroline Bezengi ходит под флагом Палау. На борту судна, принадлежащего Lagosmarine Ltd, находятся 13 российских моряков и 12 граждан Индонезии, нанятых через петербургскую крюинговую компанию «Лапа». По данным профсоюза, россияне не получают зарплату уже 2,5 месяца, а их индонезийские коллеги — 1,5 месяца. К концу января общая сумма задолженности перед экипажем достигла почти 179 тысяч евро. Кроме того, на борту судна заканчиваются запасы продуктов — их хватит всего на пару дней, отмечает профсоюз. Моряки написали обращение в морскую администрацию порта с просьбой провести проверку.
«Подобные ситуации наблюдаются и на других судах компании Lagosmarine Ltd. Например, на Sagar Violet, которое сейчас направляется в порт Козьмино, и Clyde Noble, идущее в Усть-Лугу, моряки тоже жалуются на задержки зарплаты и нарушения их прав», — отмечает РПСМ.
Ранее во вторник председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил РИА Новости, что российский экипаж танкера Sagar Violet под флагом Палау попросил о помощи, заявив, что на судне уже три месяца не выплачивается зарплата. Сумма долга для некоторых членов команды составляет почти 155 тысяч евро. Контракты у многих уже закончились, но моряков не списывают вовремя, отмечал Суханов.