Трагедия на шахте Казахстанская: суд вынес приговор

Шахтинским городским судом Карагандинской области рассмотрено дело в отношении четырех обвиняемых по факту пожара на шахте «Казахстанская» и гибели пятерых шахтеров, сообщает Inform.kz.
Им было предъявлено обвинение по статье 277, ч.3 УК РК в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Суд установил следующие нарушения:
«Отсутствие паспорта на угольный конвейерный уклон Д6 горизонта −170 позиции 2-бис, имея видимые деформации с нарушением сечения и целостности метало-арочной крепи, не приняли меры по остановке ведения работ, допустили эксплуатацию конвейерной ленты средней воспламеняемости и длительное время не выдавался наряд в ремонтную смену на зачистку (расштыбовку) от просыпавшегося материала и замену невращающихся и вышедших из строя роликов. Вследствие допущенных нарушений, в ремонтную смену 17.08.2023 года на угольном конвейерном уклоне шахты “Казахстанская” произошел пожар. В результате пожара пятеро шахтеров погибли, семнадцати шахтерам причинен средний и тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении Шахтинского городского суда.
Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить по 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей и строительной сферах сроком на 3 года.
Сторона защиты просила оправдать подсудимых.
«Преступление, предусмотренное статьей ст. 277 ч.3 УК, является неосторожным преступлением средней тяжести. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Согласно ст. 55 УК при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание не может превышать ½ от максимального срока, т.е. 4 лет. Это требование закона обязательно для суда. У подсудимых Г., М., Т., Г. имеются малолетние дети, что в соответствии со ст.53 УК признается смягчающим обстоятельством. То есть, для них наказание не может превышать 4 лет лишения свободы. Подсудимые также ранее не судимы, положительно характеризуются по месту работы. Прокурором в обвинительном акте указано об отсутствии отягчающих обстоятельств. С учетом изложенного, суд назначил Г., М., Т., Г. 4 года лишения свободы» — вынес приговор судья.
Пока приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, 17 августа 2023 года, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт — 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.
Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. На месте происшествия работали сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС.