Трагедия на шахте Казахстанская: суд вынес приговор

«Преступление, предусмотренное статьей ст. 277 ч.3 УК, является неосторожным преступлением средней тяжести. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Согласно ст. 55 УК при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание не может превышать ½ от максимального срока, т.е. 4 лет. Это требование закона обязательно для суда. У подсудимых Г., М., Т., Г. имеются малолетние дети, что в соответствии со ст.53 УК признается смягчающим обстоятельством. То есть, для них наказание не может превышать 4 лет лишения свободы. Подсудимые также ранее не судимы, положительно характеризуются по месту работы. Прокурором в обвинительном акте указано об отсутствии отягчающих обстоятельств. С учетом изложенного, суд назначил Г., М., Т., Г. 4 года лишения свободы» — вынес приговор судья.