В Чечерском районе рецидивист убил гостя, поспорив, кому идти за «добавкой»

Криминальная история произошла в деревне Волосовичи 25 июня 2024-го. В тот день 59-летний мужчина принимал дома односельчанин, угощая их вином, водкой и пивом. К обеду в гостях у фигуранта остался только 48-летний знакомый, с которым они поспорили, кто пойдет за «добавкой».