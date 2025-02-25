В Чечерском районе рецидивист убил гостя, поспорив, кому идти за «добавкой»

В Чечерском районе ранее судимый сельчанин убил гостя во время драки, рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Криминальная история произошла в деревне Волосовичи 25 июня 2024-го. В тот день 59-летний мужчина принимал дома односельчанин, угощая их вином, водкой и пивом. К обеду в гостях у фигуранта остался только 48-летний знакомый, с которым они поспорили, кто пойдет за «добавкой».
Между собутыльниками началась драка, во время которой хозяин дома ударил оппонентам ножом в живот. Пострадавший умер на месте.
Следователи сообщили, что ранее обвиняемый был уже неоднократно судим, в том числе за убийство. Сельчанин болен хроническим алкоголизмом, эмоционально неустойчив и вспыльчивый. После происшествия медосвидетельствование показало в его крови этиловый спирт в концентрации 3,70 промилле.
Задержанного будут судить за умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим убийство (п. 16 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси).
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