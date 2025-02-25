В здании школы зияла огромная дыра: в Приморье чиновник ответит за свое бездействие в суде

В прокуратуре считают, что работник администрации знал о том, что спортзал и столовая сельской школы находятся в аварийном состоянии, но не принял мер по организации ремонта помещений. В итоге конструкции не выдержали, и 30 мая 2024 года произошло обрушение несущих стен, бетонных перекрытий и части фасада школы.