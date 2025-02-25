В здании школы зияла огромная дыра: в Приморье чиновник ответит за свое бездействие в суде

В Приморье районный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении начальника управления образования администрации Надеждинского района. Чиновника обвиняют в преступной халатности, следствием которой стало обрушение части здания школы в селе Вольно-Надеждинское. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В прокуратуре считают, что работник администрации знал о том, что спортзал и столовая сельской школы находятся в аварийном состоянии, но не принял мер по организации ремонта помещений. В итоге конструкции не выдержали, и 30 мая 2024 года произошло обрушение несущих стен, бетонных перекрытий и части фасада школы.
Виновных в происшествии, которое могло стать трагедией, нашли быстро. В отношении чиновника завели уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, причинение особо крупного ущерба). В настоящее время в здании школы проводят ремонт, а дети временно учатся в других образовательных учреждениях.