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Знакомая вмешалась в разговор минчанки с аферистами и помогла ей сохранить часть сбережений

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знакомая вмешалась в разговор минчанки с аферистами и помогла ей сохранить часть сбережений. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

70-летней минчанке в мессенджере позвонил неизвестный, который представился работником «Энергосбыта». Собеседник сообщил, что счетчики пенсионерки подлежат замене и ей необходимо предоставить паспортные данные для регистрации. Женщина назвала последние три цифры идентификационного номера.

Позже с мичнанкой связались якобы правоохранители и работники банка. Они убедили пенсионерку, что с ее счетов списаны деньги. Для того, чтобы сохранить оставшиеся сбережения, женщина должна установить приложение на мобильный телефон. Потерпевшая выполнила инструкции звонивших и продолжила общаться с ними.

В этот момент к ней в гости пришла знакомая, которая поняла, что жительница столицы общается с мошенниками. Женщина убедила пенсионерку прекратить разговор, в результате чего удалось сохранить часть денег. Аферисты успели списать с карты минчанки более Br11 тыс.

По данному факту проводится проверка.