Знакомая вмешалась в разговор минчанки с аферистами и помогла ей сохранить часть сбережений

Позже с мичнанкой связались якобы правоохранители и работники банка. Они убедили пенсионерку, что с ее счетов списаны деньги. Для того, чтобы сохранить оставшиеся сбережения, женщина должна установить приложение на мобильный телефон. Потерпевшая выполнила инструкции звонивших и продолжила общаться с ними.