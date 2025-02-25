Знакомая вмешалась в разговор минчанки с аферистами и помогла ей сохранить часть сбережений

70-летней минчанке в мессенджере позвонил неизвестный, который представился работником «Энергосбыта». Собеседник сообщил, что счетчики пенсионерки подлежат замене и ей необходимо предоставить паспортные данные для регистрации. Женщина назвала последние три цифры идентификационного номера.
Позже с мичнанкой связались якобы правоохранители и работники банка. Они убедили пенсионерку, что с ее счетов списаны деньги. Для того, чтобы сохранить оставшиеся сбережения, женщина должна установить приложение на мобильный телефон. Потерпевшая выполнила инструкции звонивших и продолжила общаться с ними.
В этот момент к ней в гости пришла знакомая, которая поняла, что жительница столицы общается с мошенниками. Женщина убедила пенсионерку прекратить разговор, в результате чего удалось сохранить часть денег. Аферисты успели списать с карты минчанки более Br11 тыс.
По данному факту проводится проверка.