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В Жодино мужчина пытался обменять в банке фальшивые евро, которые купил у незнакомца

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино мужчина пытался обменять в банке фальшивые евро, которые купил у незнакомца. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В одном из отделений банка в Жодино мужчина 1991 года рождения хотел обменять 50 евро. Во время проведения валютной операции сотрудник банка заподозрил, что купюра может быть поддельной, и немедленно сообщил об этом в милицию. Прибывшие правоохранители ее изъяли.

Для проверки подлинности банкноты была назначена техническая экспертиза. Судебный эксперт пришел к выводу, что исследуемый денежный билет Европейского центрального банка номиналом 50 евро изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон, включая изображение числа «50» и полосовую кинеграмму, нанесены с использованием плоской офсетной печати, что говорит о его подделке.

Мужчина признался правоохранителям, что данную купюру он приобрел у незнакомца и не подозревал о подделке.

По данному факту возбуждено уголовное дело.