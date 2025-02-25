В Жодино мужчина пытался обменять в банке фальшивые евро, которые купил у незнакомца

В одном из отделений банка в Жодино мужчина 1991 года рождения хотел обменять 50 евро. Во время проведения валютной операции сотрудник банка заподозрил, что купюра может быть поддельной, и немедленно сообщил об этом в милицию. Прибывшие правоохранители ее изъяли.