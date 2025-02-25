В Жодино мужчина пытался обменять в банке фальшивые евро, которые купил у незнакомца

В одном из отделений банка в Жодино мужчина 1991 года рождения хотел обменять 50 евро. Во время проведения валютной операции сотрудник банка заподозрил, что купюра может быть поддельной, и немедленно сообщил об этом в милицию. Прибывшие правоохранители ее изъяли.
Для проверки подлинности банкноты была назначена техническая экспертиза. Судебный эксперт пришел к выводу, что исследуемый денежный билет Европейского центрального банка номиналом 50 евро изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон, включая изображение числа «50» и полосовую кинеграмму, нанесены с использованием плоской офсетной печати, что говорит о его подделке.
Мужчина признался правоохранителям, что данную купюру он приобрел у незнакомца и не подозревал о подделке.
По данному факту возбуждено уголовное дело.