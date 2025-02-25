В Рязани мужчина заменил жену в цветочном магазине и украл деньги из кассы

Сотрудники полиции выяснили, что накануне в павильоне должна была работать продавец — 36-летняя рязанка. Оперативники установили, что накануне она была дома, приглядывала за больным ребенком и отправила в магазин супруга. 37-летний мужчина забрал деньги из кассы, купил на них спиртное, запер магазин и вернулся домой. Подозреваемого в краже задержали, возбуждено уголовное дело. Известно, что рязанец ранее неоднократно был судим за аналогичные преступления.