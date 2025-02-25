В Омской области ищут 16-летнего подростка из Иркутской области

В Омской области волонтеры ищут 16-летнего Григория Емелина из Иркутской области. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Подросток проживает в городе Ангарск. Парень перестал выходить на связь 19 февраля 2025 года.
Приметы: рост 185 сантиметров, телосложение худощавое, светло-русые волосы, карие глаза.
Был одет в куртку черного цвета, черный спортивный костюм, черные кроссовки и черную шапку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.