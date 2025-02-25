Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области ищут 16-летнего подростка из Иркутской области

Поиски парня ведутся с 19 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области волонтеры ищут 16-летнего Григория Емелина из Иркутской области. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Подросток проживает в городе Ангарск. Парень перестал выходить на связь 19 февраля 2025 года.

Приметы: рост 185 сантиметров, телосложение худощавое, светло-русые волосы, карие глаза.

Был одет в куртку черного цвета, черный спортивный костюм, черные кроссовки и черную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.