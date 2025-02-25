Родители школьницы обвинили психолога в домогательствах в Иркутской области

Напомним, днем 15 февраля в Забайкалье скончался 5-летний мальчик. По словам близких, он проснулся после дневного сна и почувствовал себя плохо. Его тошнило, ребенок попросил воды. Но не успел он сделать и пары шагов, как потерял сознание. Примерно через полтора часа его не стало.