Родители школьницы обвинили психолога в домогательствах в Иркутской области

Родители 14-летней школьницы обвиняют детского психолога в том, что он приставал к их дочери во время приема. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Эту информацию КП-Иркутск подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
По предварительным данным, психолог рекомендовал себя как специалист с многолетним опытом и рекламировал свои услуги в сети.
Что произошло на самом деле, предстоит выяснить следователям.
Напомним, днем 15 февраля в Забайкалье скончался 5-летний мальчик. По словам близких, он проснулся после дневного сна и почувствовал себя плохо. Его тошнило, ребенок попросил воды. Но не успел он сделать и пары шагов, как потерял сознание. Примерно через полтора часа его не стало.