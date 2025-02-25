Самолёт из Владивостока едва не столкнулся с вертолётом Ми-8

Ранее, в январе 2025 года, похожий случай был в США. Там самолет компании PSA Airlines шел из Канзаса в Вашингтон. При посадке в аэропорту имени Рейгана он столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Оба упали в реку Потомак. На борту самолёта в момент авиакатастрофы находились 64 пассажира.