Самолёт из Владивостока едва не столкнулся с вертолётом Ми-8

Инцидент произошел с лайнером «Airbus A-320», который летел из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. В воздухе он оказался слишком близко к вертолету Ми-8. Тот направлялся из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что проверку проводят специалисты из Камчатки и Магадана. Они выясняют, как это произошло и кто виноват. Если найдут нарушения, прокуратура примет меры.
Ранее, в январе 2025 года, похожий случай был в США. Там самолет компании PSA Airlines шел из Канзаса в Вашингтон. При посадке в аэропорту имени Рейгана он столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Оба упали в реку Потомак. На борту самолёта в момент авиакатастрофы находились 64 пассажира.