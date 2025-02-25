Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший замминистра предпринимательства Воронежской области останется в СИЗО до 30 марта

Бывший замминистра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Александр Кукин остается в СИЗО до 30 марта.

Такое решение принял Воронежский областной суд. Напомним, что чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с расходованием средств, выделенных на нацпроект. Ему может угрожать тюремное заключение до 10 лет.

По версии следствия, Кукин привлек компанию «Мадагаскар» для хищения бюджетных средств, выделенных на развитие туризма. Один из учредителей «Мадагаскара» Евгений Ягодкин зарегистрировал на свою супругу ИП, которое в октябре 2023 года получило от министерства предпринимательства, торговли и туризма грант на 10 млн рублей на обустройство пляжа в поселке совхоза «Раздолье». Отчеты о выполнении работ гранта были предоставлены в министерство, но никакие работы по благоустройству проведены не были.