Бывший замминистра предпринимательства Воронежской области останется в СИЗО до 30 марта

По версии следствия, Кукин привлек компанию «Мадагаскар» для хищения бюджетных средств, выделенных на развитие туризма. Один из учредителей «Мадагаскара» Евгений Ягодкин зарегистрировал на свою супругу ИП, которое в октябре 2023 года получило от министерства предпринимательства, торговли и туризма грант на 10 млн рублей на обустройство пляжа в поселке совхоза «Раздолье». Отчеты о выполнении работ гранта были предоставлены в министерство, но никакие работы по благоустройству проведены не были.