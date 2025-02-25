17-летнего жителя Башкирии завербовали украинские спецслужбы.

Силовики задержали в Башкирии 17-летнего парня, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию силовых структур. Задержанный во время допроса рассказал, что его отца мобилизовали, сейчас он находится в госпитале. Молодой человек поступил в вуз и стал искать подработку — разместил объявление в различных чатах, где его нашли украинские кураторы и завербовали. Сначала давали простые задания, например, нарисовать граффити, снять религиозную одежду с женщины (он сказал, что записал постановочное видео), сделать фото мечетей. Каждое задание оплачивалось.
В новогодние каникулы ему предложили съездить в Рязань и сделать видео нефтеперерабатывающего завода, показать расположение на карте периметра, вышек связи, постов охраны и противовоздушной обороны. Парень согласился: сделал несколько фотографий, ему заплатили 65 тысяч рублей. Затем была Казань, где парень вместе со своей подругой сделали фото детского сада, парковочного места, хостела и церкви. За эту «работу» на счет пришло около 50 тысяч рублей.
Задержанный также добавил, что отказался снимать медно-цинковые месторождения в Хайбуллинском районе, и предложил куратору нанимать людей для выполнения заданий, которые он не хочет выполнять. Тогда парня попросили контролировать работу другого агента. По словам несовершеннолетнего, нужен был человек для того, чтобы поджечь локомотив.
«Я написал в специализированный Telegram-канал о поиске таких людей. Дальше мне неизвестно, ведь на следующий день меня блестяще задержали сотрудники правоохранительных органов. Я очень сожалею о содеянном мною, ведь я совершал преступление и привлекал к этому других лиц, что в настоящее время недопустимо», — цитирует слова задержанного информагентство.
Действия задержанного квалифицируются по статьям, связанным с терроризмом и госизменой. Сейчас устанавливаются его возможные сообщники. За содеянное задержанному и его подельникам грозит до 20 лет лишения свободы.