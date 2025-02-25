17-летнего жителя Башкирии завербовали украинские спецслужбы.

Силовики задержали в Башкирии 17-летнего парня, который по заданию украинских спецслужб собирал данные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию силовых структур. Задержанный во время допроса рассказал, что его отца мобилизовали, сейчас он находится в госпитале. Молодой человек поступил в вуз и стал искать подработку — разместил объявление в различных чатах, где его нашли украинские кураторы и завербовали. Сначала давали простые задания, например, нарисовать граффити, снять религиозную одежду с женщины (он сказал, что записал постановочное видео), сделать фото мечетей. Каждое задание оплачивалось.