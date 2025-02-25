Экс-мэра Самары и его супругу могут признать умершими в течение двух лет

«Процедура состоит из двух этапов. Сначала следует подать иск о признании людей без вести пропавшими. После этого, если они не объявились, можно подавать иск о признании людей умершими. Продолжительность этих процедур зависит от обстоятельств. Если речь идет об очевидных обстоятельствах, например, о терактах и событиях в зоне боевых действий, действует сокращенный срок для признания людей умершими — в пределах полугода. А при обычных жизненных обстоятельствах, к категории которых может относиться и ситуация с бывшим мэром, этот срок может составить до двух лет», — отметил правозащитник.