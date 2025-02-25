Житель Твери совершил разбойное нападение на магазин ради одной розы

По данным ведомства, в полицию обратилась продавец одного из цветочных магазинов в Твери, сообщившая о совершенном в отношении нее разбойном нападении.
«В ходе разбирательства полицейскими установлено, что днём в торговый павильон на Тверском проспекте зашёл неизвестный мужчина. Угрожая девушке перочинным ножом, злоумышленник открыто похитил одну розу стоимостью 250 рублей, после чего скрылся», — сообщается в Telegram-канале УМВД.
Подозреваемого задержали «в считанные часы». Им оказался 33-летний местный житель. В отделе полиции он пояснил, что решился на преступление под воздействием спиртного, уточняет УМВД.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.