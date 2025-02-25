Прорыв трубы с кипятком в Нижнем Новгороде закончился уголовным делом

По данным пресс-службы СУ СКР в регионе, дело расследуется по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Как НИА «Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ПИМУ, пострадавших госпитализировали в ожоговый центр.
В частности, 57-летняя женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему. Назначается комплекс судебных экспертиз. Ход расследования — на контроле прокуратуры.
Ранее о прорыве трубы высказались в АО «Теплоэнерго».