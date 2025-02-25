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Пограничник погиб в аварии на западе Казахстана

Смертельное ДТП произошло на трассе Казталовка — Онеге — Жанибек, вблизи поселка Онеге Жанибекского района Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Мой город.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, водитель Ford Focus обгонял фуру и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Cobalt. Авария унесла жизни трех человек. Также пострадали еще четыре пассажира Ford Focus. Как выяснилось, один из погибших был сотрудником пограничной службы.

«В настоящее время полицейские ведут досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Официальной информации на данный момент не предоставляют. Со своей стороны пограничная служба начала служебное разбирательство», — прокомментировали инцидент в погранслужбе ДКНБ.

Вчера мы писали, что в ДТП с участием пожарной машины погибла женщина. Авария произошла в Астане.