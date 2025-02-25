Пограничник погиб в аварии на западе Казахстана

Как сообщается, водитель Ford Focus обгонял фуру и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Cobalt. Авария унесла жизни трех человек. Также пострадали еще четыре пассажира Ford Focus. Как выяснилось, один из погибших был сотрудником пограничной службы.