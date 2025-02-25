Жительница Калининграда потеряла 2,2 млн рублей на «инвестициях»

С потерпевшей связался неизвестный и предложил дополнительный заработок путём инвестирования в акции различных компаний. Собеседник уговорил её скачать приложение и обещал курировать весь процесс, чтобы женщина начала зарабатывать как можно быстрее. Заинтересовавшись данным предложением, она выполнила указания мошенника. Когда лжеброкер предложил открыть и пополнить инвестиционный счёт, потерпевшая перевела мошенникам все свои личные сбережения. После этого дальнейшие инструкции не поступали, а куратор перестал отвечать на сообщения и звонки. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.