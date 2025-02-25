Ледяная глыба пробила крышу машины на Васильевском острове

Сегодня, 25 февраля, у одного из автомобилистов в городе на Неве день явно не задался. У дома 78 на 9-й линии Васильевского острова он обнаружил свою ласточку в разгромленном состоянии — крыша люка оказалась вдребезги. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Живем на Васильевском» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, Haval пострадал от упавшей на него ледяной глыбы.