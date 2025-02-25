Ледяная глыба пробила крышу машины на Васильевском острове

Сегодня, 25 февраля, у одного из автомобилистов в городе на Неве день явно не задался. У дома 78 на 9-й линии Васильевского острова он обнаружил свою ласточку в разгромленном состоянии — крыша люка оказалась вдребезги. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Живем на Васильевском» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, Haval пострадал от упавшей на него ледяной глыбы.
К слову, от внезапно упавшей наледи страдают не только авто, но и люди. Так, «Комсомольская правда в Петербурге» ранее рассказывала, как 20-летний мужчина рано утром при возвращении из бара поскользнулся на проспекте Просвещения, после чего ему потребовалась помощь медиков. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом нижней челюсти.
При этом коммунальные службы делают все возможное, чтобы непогода не стала причиной травм и ДТП. Магистрали и дворы чистят от снега в круглосуточном режиме. Только за минувшую неделю из города вывезли 83 тысячи кубометров снега, а также почти 900 кубометров мусора и 400 тонн смета. Накануне, 24 февраля, оставшиеся осадки убирали 659 машин и 997 дворников.