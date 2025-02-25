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Впервые в Молдове зарегистрирован случай заболевания бабезиозом

В Молдове лабораторно подтвержден первый в стране случай заболевания бабезиозом.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) сообщило об обнаружении в Молдове завозного случая бабезиоза (паразитарного заболевания, передающегося клещами).

Отмечается, что заболевание было лабораторно подтверждено у 38-летней женщины родом из Ирландии, временно проживающей в Республике Молдова. У пациентки проявились такие симптомы, как лихорадка, озноб, общая слабость, головная и мышечная боль.

В результате эпидемиологического исследования было установлено, что в январе она в течение двух недель находилась в одной из африканских стран. По данным НАОЗ, поскольку у пациентки наблюдались симптомы, характерные для малярии, а также учитывая, что она находилась в стране, эндемичной по этому заболеванию, женщине изначально был поставлен диагноз «малярия». Впоследствии образцы крови были отправлены в лабораторию НАОЗ, которая определил случай бабезиоза.

Пациентка проходит лечение, ее состояние удовлетворительное.

Как уточнили в НАОЗ, это первый случай бабезиоза, зарегистрированный в Молдове.

Заболевание является зоонозом, характерным для животных, но способным поражать и человека. Возбудителем заболевания являются паразиты из семейства бабезий, которые поражают эритроциты и передаются клещами. Большинство случаев бабезиоза среди людей зафиксировано в США, Европе, Азии и Австралии.