Впервые в Молдове зарегистрирован случай заболевания бабезиозом

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения (НАОЗ) сообщило об обнаружении в Молдове завозного случая бабезиоза (паразитарного заболевания, передающегося клещами).
Отмечается, что заболевание было лабораторно подтверждено у 38-летней женщины родом из Ирландии, временно проживающей в Республике Молдова. У пациентки проявились такие симптомы, как лихорадка, озноб, общая слабость, головная и мышечная боль.
В результате эпидемиологического исследования было установлено, что в январе она в течение двух недель находилась в одной из африканских стран. По данным НАОЗ, поскольку у пациентки наблюдались симптомы, характерные для малярии, а также учитывая, что она находилась в стране, эндемичной по этому заболеванию, женщине изначально был поставлен диагноз «малярия». Впоследствии образцы крови были отправлены в лабораторию НАОЗ, которая определил случай бабезиоза.
Пациентка проходит лечение, ее состояние удовлетворительное.
Как уточнили в НАОЗ, это первый случай бабезиоза, зарегистрированный в Молдове.
Заболевание является зоонозом, характерным для животных, но способным поражать и человека. Возбудителем заболевания являются паразиты из семейства бабезий, которые поражают эритроциты и передаются клещами. Большинство случаев бабезиоза среди людей зафиксировано в США, Европе, Азии и Австралии.