Впервые в Молдове зарегистрирован случай заболевания бабезиозом

В результате эпидемиологического исследования было установлено, что в январе она в течение двух недель находилась в одной из африканских стран. По данным НАОЗ, поскольку у пациентки наблюдались симптомы, характерные для малярии, а также учитывая, что она находилась в стране, эндемичной по этому заболеванию, женщине изначально был поставлен диагноз «малярия». Впоследствии образцы крови были отправлены в лабораторию НАОЗ, которая определил случай бабезиоза.