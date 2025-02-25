В Башкирии в День защитника Отечества исчез мужчина

В Башкирии начался поиск пропавшего 46-летнего Евгения Шкиля. Об исчезновении мужчины сообщили в социальных сетях волонтеры «Лиза Алерт РБ».
По информации поисковиков, житель Уфы пропал 23 февраля. Он надел серую рабочую куртку, черные штаны и ботинки, вышел из дома и исчез. Уже третьи сутки его родные не знают точное местонахождение уфимца.
Приметы: рост 170 см, плотное телосложение и темно-карие глаза.
Всех, кому известна какая-либо информация о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.
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