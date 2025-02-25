12 пострадавших, один погиб. ДТП с автобусом произошло в Омской области

По данным областного минздрава, в ДТП пострадали 12 человек, 6 из них отказались от госпитализации. Шесть пострадавших находятся в больнице, при этом один из них в тяжёлом состоянии, травмы остальных оцениваются как лёгкие. «Все получают необходимую медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.