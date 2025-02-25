12 пострадавших, один погиб. ДТП с автобусом произошло в Омской области

В Омской области утром 25 февраля произошло ДТП с микроавтобусом с пассажирами внутри и большегрузом.
Более того, после ЧП произошла цепная реакция — следом за микроавтобусом ехал LEXUS, водитель которого остановился, чтобы помочь пострадавшим, но и в него въехала фура. Есть травмированные; сообщается об одном погибшем.
Подробности в материале сайта «АиФ в Омске».
Причина аварии в прицепе.
Происшествие случилось около 10.00 часов в Муромцевском районе на трассе Омск — Седельниково. Большегруз «Ситрак» под управлением омича 1964 года рождения ехал в направлении р.п. Седельниково в составе автоколонны из четырёх фур.
На 261 километре на повороте прицеп грузовика занесло на встречку, и он столкнулся с микроавтобусом с пассажирами, ехавшем в Омск. Видео с места аварии можно посмотреть здесь.
По словам местных жителей, дорога на участке, где произошло ДТП, очень узкая. Пассажирская «газель» сейчас лежит на боку в кювете, там же находится LEXUS. Фура также отброшена в противоположный кювет, а прицеп стоит на дороге. Травмированные пассажиры отправлены в седельниковскую райбольницу.
По данным областного минздрава, в ДТП пострадали 12 человек, 6 из них отказались от госпитализации. Шесть пострадавших находятся в больнице, при этом один из них в тяжёлом состоянии, травмы остальных оцениваются как лёгкие. «Все получают необходимую медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.
Погибшим оказался молодой пассажир «газели» 2006 года рождения.
В автомобиле LEXUS никто не пострадал, как и во въехавшей в него фуре.
Будут оценены условия труда водителей.
На месте аварии работают госавтоинспекторы, уточняя причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим авто, ПДД, повлёкшее смерть человека по неосторожности.
Проводится проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья пассажиров. Следственным комитетом по региону также организована проверка по факту ДТП — будут оценены условия труда водителей и состояние транспортных средств.
На контроль ход проверки поставила прокуратура Омской области. В целях координации действий правоохранителей на месте ЧП находится и. о. прокурора Муромцевского района Омской области Константин Эйсфельд.
Не прошло и года…
16 марта 2024 года на трассе Омск — Тюмень также произошло ДТП с микроавтобусом. Авария потрясла жителей всей Омской области. В ней погибли 8 человек, включая двоих детей.
Напомним, большегруз из-за разрыва переднего колеса выехал на встречку и столкнулся с другим грузовым автомобилем. В момент столкновения грузовики загорелись, а в них въехал микроавтобус, который вёз пассажиров из Омска в Тюкалинск.
15-летний Даниил и его сестра Елизавета 9-ти лет ехали на день рождения бабушки, журналистка Анна Никитенко спешила в родной Тюкалинск на юбилей мамы.
Две молоденькие девушки Анжела 2001 г.р. и Кристина 2002 г. р. ехали к родственникам на выходные. Они и сами должны были породниться — Анжела собиралась замуж за родного брата Кристины.
Водитель большегруза, который погиб в ДТП, был известным омским мотогонщиком. И он не должен был ехать в тот день в рейс, но заболел коллега, и пришлось выйти на подмену.
Получивший ожоги, но выживший в автокатастрофе Иван тоже спешил к своим самым родным и близким людям — маме, сестре и племяннице. Он не мог предположить, что ему придётся вылазить из охваченного пламенем микроавтобуса и спасать ещё двоих пассажиров.
За жизнь одного из них сутки боролись врачи, но спасти школьника не удалось — это был тот самый Данил, что ехал с сестрой на день рождения к бабушке.