Мужчина попытался провезти кокаин в парике в аэропорту и был арестован

Начальник полиции Картахены Гельвер Есид Пенья Араке заявил, что только в 2024 году в аэропорту города было задержано 45 человек за попытки контрабанды наркотиков. Преступники часто прячут вещества в багаже или даже проглатывают их, чтобы обойти проверки.