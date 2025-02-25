На Кубани возбуждено дело после опрокидывания маршрутки

Об этом стало известно из Telegram-канала СУ СК России по региону.
По данным ведомства, водитель маршрутки не справился с управлением и съехал с проезжей части — это привело к опрокидыванию авто.
В результате ДТП шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при опрокидывании маршрутного такси на Кубани.