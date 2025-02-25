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На Кубани возбуждено дело после опрокидывания маршрутки

В отношении 64-летнего водителя маршрутного такси, допустившего опрокидывание транспорта в Усть-Лабинском районе в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно из Telegram-канала СУ СК России по региону.

По данным ведомства, водитель маршрутки не справился с управлением и съехал с проезжей части — это привело к опрокидыванию авто.

В результате ДТП шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали при опрокидывании маршрутного такси на Кубани.

СК