Подозреваемых в нападении на консульство РФ в Марселе опознали по камерам

«У нас отличные видеокамеры с хорошей чувствительностью, четкими картинками. И на одну из камер попало лицо одного из тех, кто бросал самодельные взрывные устройства», — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что полиция проинформировала дипломатов о задержании подозреваемых на проукраинском митинге в центре Марселя. «Полиция ожидала их появления там. Известно, что оба — граждане Франции», — сказал Оранский, добавив, что другая информация по делу остается закрытой из-за продолжающихся следственных мероприятий.
СК РФ возбудил уголовное дело после нападения на генконсульство России во французском Марселе. По данным Оранского, пока что французские следователи не осуществляли контакты через консульство с российскими коллегами. При этом генконсул допустил, что это может происходить по иным каналам, в том числе через посольство.
Ранее в генконсульстве РФ информировали ТАСС, что неизвестные в понедельник утром бросили три предмета на территорию дипмиссии, два из них взорвались. В результате происшествия пострадавших нет, материального ущерба зданию генконсульства не нанесено. Полиция ранее оцепила территорию, которую несколько часов обследовали саперы, осуществившие два контролируемых взрыва подозрительных предметов. Прокуратура Марселя начала расследование по факту «нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами».
В понедельник вечером полиция задержала двух подозреваемых в нападении на российское диппредставительство. Это мужчины в возрасте 48 и 59 лет, их задержали в ходе проведения проукраинского митинга. По данным телеканала BFMTV, они помещены под стражу, пока им не предъявлены обвинения.