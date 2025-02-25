Подозреваемых в нападении на консульство РФ в Марселе опознали по камерам

СК РФ возбудил уголовное дело после нападения на генконсульство России во французском Марселе. По данным Оранского, пока что французские следователи не осуществляли контакты через консульство с российскими коллегами. При этом генконсул допустил, что это может происходить по иным каналам, в том числе через посольство.