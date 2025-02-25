Пассажиру самолета Иркутск — Уфа стало плохо во время полета

На борту самолета, летевшего из Иркутска в Уфу, пассажиру стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
По имеющейся информации, сегодня утром один из пассажиров пожаловался на сильное недомогание. О плохом самочувствии летевшего доложили капитану, который принял решение о незапланированной посадке.
— Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире и принял решение о посадке в аэропорту Братска, — говорится в сообщении.
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