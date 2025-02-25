В Приангарье нашли нарушения в магазинах сети «Светофор»

В дискаунтерах ведомство выявило продовольственные товары с истекшими сроками годности, отсутствие на товарах маркировки и ценников. «Установлены факты обмана и обвеса потребителя, недоведение продавцом полной и достоверной информации о товаре и изготовителе. По результатам проведенных мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей наложен арест на 28 партий продовольственных и непродовольственных товаров», — пояснили в региональном Роспотребнадзоре.