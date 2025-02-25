В Приангарье нашли нарушения в магазинах сети «Светофор»

«Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области на территории Приангарья проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 48 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой “Светофор”. В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства», — говорится в сообщении.
В дискаунтерах ведомство выявило продовольственные товары с истекшими сроками годности, отсутствие на товарах маркировки и ценников. «Установлены факты обмана и обвеса потребителя, недоведение продавцом полной и достоверной информации о товаре и изготовителе. По результатам проведенных мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей наложен арест на 28 партий продовольственных и непродовольственных товаров», — пояснили в региональном Роспотребнадзоре.
Также ведомство забраковало 30 партий пищевой продукции объемом более 69 кг. «По результатам проверок выдано 46 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований действующего законодательства. На сегодняшний день в отношении виновных лиц составлено 23 протокола об административном правонарушении, наложены штрафы на общую сумму 100 тысяч рублей», — отметили в Роспотребнадзоре.