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В Приангарье нашли нарушения в магазинах сети «Светофор»

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Нарушения нашли в магазинах «Светофор» в Иркутской области. В дискаунтерах продавались товары с истекшим сроком годности, без маркировки и ценников, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

«Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области на территории Приангарья проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 48 объектов, осуществляющих деятельность под торговой маркой “Светофор”. В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства», — говорится в сообщении.

В дискаунтерах ведомство выявило продовольственные товары с истекшими сроками годности, отсутствие на товарах маркировки и ценников. «Установлены факты обмана и обвеса потребителя, недоведение продавцом полной и достоверной информации о товаре и изготовителе. По результатам проведенных мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей наложен арест на 28 партий продовольственных и непродовольственных товаров», — пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Также ведомство забраковало 30 партий пищевой продукции объемом более 69 кг. «По результатам проверок выдано 46 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований действующего законодательства. На сегодняшний день в отношении виновных лиц составлено 23 протокола об административном правонарушении, наложены штрафы на общую сумму 100 тысяч рублей», — отметили в Роспотребнадзоре.

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