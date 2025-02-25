Омич переоделся во врача, чтобы украсть у пациента больницы борсетку

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина узнал о пациенте от своего знакомого, который тоже лежал в больнице. Друг рассказал ему, что помогает жителю Алтайского края, а тот рассчитывается за услуги деньгами. Преступник оделся медиком, приехал к больнице на такси, прошел в палату и похитил борсетку. 30 тысяч рублей он потратил на алкоголь, а сумку с документами выбросил. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Лжеврача арестовали, ему грозит до пяти лет колонии.