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Омич переоделся во врача, чтобы украсть у пациента больницы борсетку

ОМСК, 25 фев — РИА Новости. Житель Омска переоделся врачом, проник в больницу и похитил у пациента из Алтайского края борсетку с деньгами, рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Источник: © РИА Новости

Жертвой преступления стал 44-летний житель Алтайского края, находившийся на лечении в омской больнице. Пока его не было в палате, у него пропала борсетка с документами и 30 тысячами рублей.

«Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала неизвестного мужчину в медицинской одежде. Однако проверка не подтвердила причастность медицинского персонала к хищению. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 40-летнего ранее неоднократно судимого омича, переодевшегося врачом», — сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина узнал о пациенте от своего знакомого, который тоже лежал в больнице. Друг рассказал ему, что помогает жителю Алтайского края, а тот рассчитывается за услуги деньгами. Преступник оделся медиком, приехал к больнице на такси, прошел в палату и похитил борсетку. 30 тысяч рублей он потратил на алкоголь, а сумку с документами выбросил. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Лжеврача арестовали, ему грозит до пяти лет колонии.