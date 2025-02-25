Омич переоделся во врача, чтобы украсть у пациента больницы борсетку

Жертвой преступления стал 44-летний житель Алтайского края, находившийся на лечении в омской больнице. Пока его не было в палате, у него пропала борсетка с документами и 30 тысячами рублей.
«Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала неизвестного мужчину в медицинской одежде. Однако проверка не подтвердила причастность медицинского персонала к хищению. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 40-летнего ранее неоднократно судимого омича, переодевшегося врачом», — сообщили в пресс-службе полиции.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина узнал о пациенте от своего знакомого, который тоже лежал в больнице. Друг рассказал ему, что помогает жителю Алтайского края, а тот рассчитывается за услуги деньгами. Преступник оделся медиком, приехал к больнице на такси, прошел в палату и похитил борсетку. 30 тысяч рублей он потратил на алкоголь, а сумку с документами выбросил. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Лжеврача арестовали, ему грозит до пяти лет колонии.