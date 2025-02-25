Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

1,4 млрд рублей на счетах Алексея Блиновского арестовал суд

Плюс его доли участия в 8 организациях, охотничье оружие, мотоцикл, гидроциклы и другое.

Источник: Телеграм-канал Mash

Список арестованного:

— 100% доли в ООО «Алмаз» и ООО «Океан молодости».

— 80% доли в ООО «Праймфуд» и ООО «Рыбная история».

— 50% доли ООО «Три кошки», ООО «Подари мечту» и ООО «Оливия групп».

— пай в закрытом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РСХБ-Фонд Золото».

— мотоцикл Harley-Davidson (4 млн рублей) и УАЗ-буханка + 7 прицепов (2 млн рублей).

— два охотничьих ружья общей стоимостью около 1 млн рублей: Beretta 686 Silver Pigeon I и Benelli Vinci Black 12/76.

— вездеход-амфибия Sherp (около 10 млн).

— два гидроцикла BRP Sea-Doo RXT X300 (общая стоимость 6 млн).

— аэролодка «Фантом» (7 млн).

Всё это — помимо земли и недвижимости, о которых мы ранее писали. Они принадлежат семье Блиновских, теперь — дошло до активов конкретно мужа королевы марафонов.