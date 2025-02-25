1,4 млрд рублей на счетах Алексея Блиновского арестовал суд

Список арестованного:
— 100% доли в ООО «Алмаз» и ООО «Океан молодости».
— 80% доли в ООО «Праймфуд» и ООО «Рыбная история».
— 50% доли ООО «Три кошки», ООО «Подари мечту» и ООО «Оливия групп».
— пай в закрытом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РСХБ-Фонд Золото».
— мотоцикл Harley-Davidson (4 млн рублей) и УАЗ-буханка + 7 прицепов (2 млн рублей).
— два охотничьих ружья общей стоимостью около 1 млн рублей: Beretta 686 Silver Pigeon I и Benelli Vinci Black 12/76.
— вездеход-амфибия Sherp (около 10 млн).
— два гидроцикла BRP Sea-Doo RXT X300 (общая стоимость 6 млн).
— аэролодка «Фантом» (7 млн).
Всё это — помимо земли и недвижимости, о которых мы ранее писали. Они принадлежат семье Блиновских, теперь — дошло до активов конкретно мужа королевы марафонов.