Было не менее 21 удара ножом: в Башкирии подросток расправился с оскорбившим его родителей мужчиной

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, подросток и еще двое мужчин выпивали в квартире на Шафиева. Во время попойки житель Стерлитамака нелестно отозвался о родителях своего юного собутыльника и оскорбил их. Взбешенный подросток схватил нож и не менее 21 раза ударил им своего оппонента. После расправы он выбежал из квартиры и по пути выкинул в реку окровавленный нож.