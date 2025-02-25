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Было не менее 21 удара ножом: в Башкирии подросток расправился с оскорбившим его родителей мужчиной

В Башкирии 17-летний подросток убил оскорбившего его родителей собутыльника.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке 17-летнего подростка обвиняют в убийстве 40-летнего мужчины. Юноша расправился со взрослым знакомым во время застолья.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, подросток и еще двое мужчин выпивали в квартире на Шафиева. Во время попойки житель Стерлитамака нелестно отозвался о родителях своего юного собутыльника и оскорбил их. Взбешенный подросток схватил нож и не менее 21 раза ударил им своего оппонента. После расправы он выбежал из квартиры и по пути выкинул в реку окровавленный нож.

— Третий участник застолья, присутствовавший при совершении преступления, сообщил о случившемся в правоохранительные органы, — добавили в СК.

Подростка быстро нашли сотрудники МВД и Следкома и предъявили обвинение в убийстве. Сейчас юноша находится в СИЗО.

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