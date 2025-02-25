В Башкирии 17-летний парень обвиняется в жестоком убийстве собутыльника.

Обвиняемого в убийстве 17-летнего жителя Стерлитамака заключили под стражу. Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и МВД по РБ, 21 февраля в квартире дома по улице Шафиева молодой человек распивал спиртные напитки с двумя знакомыми. Во время застолья между 40-летним мужчиной и студентом местного колледжа произошел конфликт: мужчина оскорбил родителей парня. После этого обвиняемый схватил со стола нож и нанес потерпевшему не менее 21 удара в различные части тела. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Фигурант покинул квартиру, выбросив по пути нож в реку. Третий участник застолья, присутствовавший при совершении преступления, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.