В Новосибирске завершились поиски двоих мальчиков с голубыми глазами

В Кировском районе Новосибирска завершились поиски двоих малолетних мальчиков. Об этом сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
— Найдены, живы! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — отчитались представители отряда.
Как сообщала КП-Новосибирск, местонахождение детей было неизвестно с 21 февраля. Как уточняли волонтеры, мальчикам от 12 до 13 лет, у них похожая одежда — темные куртки, черные штаны и кроссовки. Как уточняли волонтеры, у обоих новосибирцев голубые глаза.
Ранее мы писали, что накануне в Новосибирске нашли 35-летнюю девушку, которую искали аж с 18 ноября. В «ЛизаАлерт» отмечали, что ее волосы окрашены в яркий цвет, возможно рыжий или розовый.