В Новосибирске завершились поиски двоих мальчиков с голубыми глазами

Как сообщала КП-Новосибирск, местонахождение детей было неизвестно с 21 февраля. Как уточняли волонтеры, мальчикам от 12 до 13 лет, у них похожая одежда — темные куртки, черные штаны и кроссовки. Как уточняли волонтеры, у обоих новосибирцев голубые глаза.