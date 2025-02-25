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В Новосибирске завершились поиски двоих мальчиков с голубыми глазами

Их местонахождение было неизвестно с 21 февраля.

Источник: ДПСО «ЛизаАлерт» по Новосибирской области

В Кировском районе Новосибирска завершились поиски двоих малолетних мальчиков. Об этом сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

— Найдены, живы! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — отчитались представители отряда.

Как сообщала КП-Новосибирск, местонахождение детей было неизвестно с 21 февраля. Как уточняли волонтеры, мальчикам от 12 до 13 лет, у них похожая одежда — темные куртки, черные штаны и кроссовки. Как уточняли волонтеры, у обоих новосибирцев голубые глаза.

Ранее мы писали, что накануне в Новосибирске нашли 35-летнюю девушку, которую искали аж с 18 ноября. В «ЛизаАлерт» отмечали, что ее волосы окрашены в яркий цвет, возможно рыжий или розовый.