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Число пострадавших в ДТП в Омской области увеличилось до 12

ОМСК, 25 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП на трассе в Омской области с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля увеличилось до 12, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник: © РИА Новости

ДТП произошло утром на трассе Омск — Муромцево. Полицейские выяснили, что у грузового автомобиля Sitrak, следовавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, на 261 километре вынесло прицеп на встречную полосу движения. Там в него врезалась пассажирская «Газель». После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль Lexus въехала еще одна фура.

«Всего 12 пострадавших. Из них семеро отказались от госпитализации, еще пятеро в больнице. Один пациент в тяжелом состоянии, четверо получили травмы легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ход проверки взяла на контроль прокуратура Омской области.

Прокуратура