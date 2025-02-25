Число пострадавших в ДТП в Омской области увеличилось до 12

ДТП произошло утром на трассе Омск — Муромцево. Полицейские выяснили, что у грузового автомобиля Sitrak, следовавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, на 261 километре вынесло прицеп на встречную полосу движения. Там в него врезалась пассажирская «Газель». После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль Lexus въехала еще одна фура.
«Всего 12 пострадавших. Из них семеро отказались от госпитализации, еще пятеро в больнице. Один пациент в тяжелом состоянии, четверо получили травмы легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ход проверки взяла на контроль прокуратура Омской области.