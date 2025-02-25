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Семь мертвых кошек нашли возле столичной школы

Очевидцы обнаружили мертвых животных на улице, полиция начала расследование.

Шокирующую находку обнародовала девушка, выгуливавшая собаку, передаёт BaigeNews.kz.

Очевидцы сообщили, что кошки были упитанными и не выглядели больными, что исключает естественную смерть. Животных обнаружили возле школы, что вызвало беспокойство у горожан. Пользователи соцсетей задаются вопросом: это случайность или акт жестокости?

«Когда человек стал страшнее зверя? Это не одна-две кошки, их семь… Что произошло? Бросили на мороз? Кто-то искал своего?» — пишут в комментариях.

В департаменте полиции Астаны заявили, что управление полиции района Алматы начало досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Если у вас есть информация, просьба обратиться в полицию.