На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России установлен гражданин, причастный к покушению на совершение террористического акта. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.