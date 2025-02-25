На Ставрополье задержали мужчину за попытку поджога отделения почты

«Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России установлен гражданин, причастный к покушению на совершение террористического акта. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По данным оперативников, 20-летнему местному жителю в мессенджере предложили денежное вознаграждение за «совершение действий по дестабилизации органов власти». Он изготовил самодельную зажигательную смесь и 28 января пытался поджечь отделения связи в краевом центре.
Уточняется, что фигурант заключен под стражу.