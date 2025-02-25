МВД возбудило дело о пропавших на Украине вагонах

В ноябре 2022 года Союз операторов железнодорожного транспорта обратился в Минтранс с просьбой подготовить проект постановления о компенсации собственникам вагонов убытков, понесенных в результате частичной утраты парка на Украине и в Финляндии. По оценкам союза, за рубежом на тот момент было задержано около 16 тыс. единиц подвижного состава (тогда это более 1% от общероссийского парка), на тот момент компенсация за их удерживание оценивалась в 32 млрд руб.