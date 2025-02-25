Подросток погиб после избиения школьниками в Актюбинской области: дело передали в суд

— В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних лиц. Один из них предан суду за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), остальные пятеро — по ч.2 ст. 293 (Хулиганство) УК и за организацию преступления, предусмотренного ч.3 ст. 106 (Организации преступления ч.3 ст. 28 УК) УК. Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор, — говорится в сообщении.