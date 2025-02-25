На кубанских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута

«После шторма в ночь с 24 на 25 февраля незначительные выбросы фракций нефтепродуктов зафиксировали команды Калининского, Лабинского, Апшеронского, Новокубанского, Выселковского, Тимашевского, Красноармейского, Славянского, Белореченского, Успенского районов и муниципального округа Краснодар», — говорится в сообщении.
Уточняется, что новые выбросы нефтепродуктов команды городов и районов убирают в первую очередь, затем продолжают очистку основной территории закрепленных участков пляжей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.