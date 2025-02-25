Новосибирец по зданию СБУ сжег пожарный вертолет в Подмосковье

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, 21-летний уроженец Новосибирской области Станислав Х. в 2022 году начал общаться в интернете с людьми, не поддерживающими СВО и вышел на человека, связанного с СБУ. Виртуальный знакомый предложил парню делом доказать свою политическую позицию и совершить теракт. Станислав через интернет сколотил банду из пяти человек, среди которых была одна девушка.