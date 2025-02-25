Новосибирец по зданию СБУ сжег пожарный вертолет в Подмосковье

Житель Новосибирска попал под влияние агента СБУ и по указке украинских кураторов совершал теракты в Московской области. Вместе с подельниками он предстал перед Вторым окружным военным судом.
Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, 21-летний уроженец Новосибирской области Станислав Х. в 2022 году начал общаться в интернете с людьми, не поддерживающими СВО и вышел на человека, связанного с СБУ. Виртуальный знакомый предложил парню делом доказать свою политическую позицию и совершить теракт. Станислав через интернет сколотил банду из пяти человек, среди которых была одна девушка.
Вместе с подельниками, тоже сибиряками, он переехал в Подмосковье. Они сняли квартиру и взяли микрокредит, чтобы закупить ингредиенты для изготовления взрывчатки.
Первый теракт сибиряки совершили на железной дороге —сожгли релейный шкаф на перегоне Одинцово-Голицыно. За совершенное преступление они получили от кураторов 10 тысяч рублей в криптовалюте.
Вскоре Станислав Х. получил новое задание: поджечь пожарный вертолет в аэропорту Одинцово под Москвой. Вертолет Ка-32 был уничтожен огнем.
Фигурантам грозят 20-летние сроки.
Екатерина СОСНИНА.