Пожарная сигнализация сработала в школе № 18 Ростова-на-Дону

Напомним, похожий случай с замыканием случился 18 февраля в школе № 6 на проспекте Королева в Ростове-на-Дону. Тогда открытого огня также не было, неисправность быстро ликвидировали. Также 20 января в одной из школ Батайска произошло возгорание из-за светодиодной лампы.