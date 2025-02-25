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Пожарная сигнализация сработала в школе № 18 Ростова-на-Дону

Замыкание не привело к пожару в школе № 18 Ростова, искры и дым быстро устранили.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 18 Ростова-на-Дону произошел инцидент с замыканием, но серьезного возгорания не было. Об этом 25 февраля рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Сработала пожарная сигнализация. Произошло короткое замыкание, ситуацию устранили до прибытия пожарных. Пожара не было, — прокомментировали в МЧС.

Произошедшее также сейчас обсуждают в соцсетях. По словам очевидцев, место замыкания некоторое время искрилось и было немного дыма. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, похожий случай с замыканием случился 18 февраля в школе № 6 на проспекте Королева в Ростове-на-Дону. Тогда открытого огня также не было, неисправность быстро ликвидировали. Также 20 января в одной из школ Батайска произошло возгорание из-за светодиодной лампы.

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